Milton Essex podtrzymuje termin prezentacji SkinSense w listopadzie 2021 r.

"Czas kwarantanny COVID-19 dobrze wykorzystaliśmy, wzbogacając nasz portfel projektowy o Face-Cov - system do zdalnego pomiaru temperatury ciała człowieka o cechach metrologicznych z wbudowaną biometryczną funkcją rozpoznawania twarzy . Nowy produkt przygotowaliśmy wykorzystując rozwiązania zastosowane w naszym flagowym systemie SkinSense. Jest on innowacyjnym systemem wspomagającym diagnostykę alergii , do którego zaangażowaliśmy sztuczną inteligencję . Na tym polu mamy naprawdę duże osiągnięcia i liczymy, że dzięki emisji akcji będziemy mogli wprowadzić je w życie" - wyjaśnił wiceprezes.

Produkt Skin Sense ma zostać zarejestrowany do połowy przyszłego roku, tak by pozostał jeszcze czas na pilotaż, dodał.

Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex obejmuje 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z nowym harmonogramem, budowa księgi popytu ma potrwać od 30 czerwca do 2 lipca do godz.15:00. Ustalenie ceny emisyjnej zaplanowano do 5 lipca. Zapisy potrwają od 6 do 16 lipca (do godz. 18.00) a przydział akcji odbędzie się do 21 lipca.