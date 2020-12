Milton Essex zadebiutuje na NewConnect 17 grudnia

Milton Essex współpracuje na co dzień z naukowcami Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej, którzy stanowią ważną część zespołu tworzącego system do diagnostyki alergii SkinSENSE oraz system monitorowania miejsc publicznych pod kątem symptomów temperaturowych FaceCOV. Pierwszy z projektów został dofinansowany kwotą 11 100 641 zł, zaś drugi 6 958 496 zł. Z kolei z zakończonej pełnym sukcesem emisji akcji serii L, przeprowadzonej w III kw. br. spółka pozyskała 3 712 500 zł. W akcje zainwestowało 23 inwestorów.

Kluczową innowacją wprowadzoną przez Milton Essex jest szerokie wykorzystanie we wszystkich swoich produktach sztucznej inteligencji. Spółka realizuje projekty wspomagające i automatyzujące szybką diagnostykę - głównie w obszarze alergii. Bezkontaktowe skanery w systemie SkinSENSE cechują wysoka dokładność i powtarzalność metrologiczna, umożliwiające obiektywizację diagnozy i eliminację błędów w rozpoznaniu reakcji alergicznej. Dodatkowo, we współpracy z naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej, opracowywany jest system FaceCOV do monitorowania miejsc publicznych i identyfikacji osób z podwyższoną temperaturą. Specjalnie do tego celu przygotowany skaner szerokospektralny oraz autorski system detekcji pól pomiarowych na twarzy - te trzy elementy w sposób bezkontaktowy, w zaledwie sekundę, będą w stanie zidentyfikować markery gorączkowe, które są symptomem infekcji. Pozwoli to zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby w zakładach pracy, urzędach, sklepach oraz innych miejscach, które zaimplementują system

FaceCOV, podano także.