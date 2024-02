Minister finansów dla Bloomberga. "Polska może stać się centrum decyzyjnym UE"

Obywatel77 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nacjonalistyczna polityka polegała na odkupowaniu kluczowych przedsiębiorstw? Covid i kryzys eneregtyczny pokazaly po co nam są silne firmy, na które mają przełożenie rządy krajowe. W Niemczech czy Francji rządy musiały wykupować firmy energetyczne, które wcześnie sprzedały na wolny rynek. Powracamy do Balcerowicza i starego PO gdzie zamiast nowych inwestycji będzie splacanie wirtualnego długu za pieniądze ze sprzedaży strategicznych firm. Silne firmy to interes Polski, ale Niemcom i obecnemu rządowi to nie leży ewidentnie.