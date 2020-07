Ministerstwo Klimatu i spółki energetyczne mają list ws. gospodarki wodorowej

"Mamy dziś ważny dzień dla polskiego przemysłu i gospodarki. Chcemy, żeby polska dała sobie szansę, by pewne trendy wyprzedzać, by być tymi, którzy patrzą w przyszłość. Chcemy tworzyć koalicję między rządem a przemysłem" - dodał minister klimatu Michał Kurtyka.

"Nawet 20-25% miksu energetycznego w Europie może pochodzić z wodoru. My widzimy w tym dużą szansę dla Polski. To, co dla naszej spółki najważniejsze, to zastosowanie wodoru w sieciach gazowniczych. One nie muszą wykorzystywać tylko gazu ziemnego. Będziemy chcieli mieszać z nim biogaz i również mieszać wodór. Kwestią będzie wyprodukowanie dużych ilości [wodoru]" - powiedział Kwieciński.