Mintos oczekuje 3 mld euro środków na platformie do września br. 

"Tak szybkie osiągnięcie progu 2 mld euro świadczy o tym, że dzięki wykorzystywaniu nowoczesnej technologii jesteśmy na właściwej drodze do ciągłego ulepszania usług finansowych. Nasze innowacyjne fintechowe środowisko umożliwia międzynarodowym inwestorom i firmom pożyczkowym wspólne realizowanie swoich wizji, bez względu na kraj z którego pochodzą. Osiągnięta dotychczas przez inwestorów średnia stopa zwrotu netto z inwestycji przed opodatkowaniem wynosząca 12% oraz łatwa w użyciu i przejrzysta platforma, sprawiły, że Mintos stał się preferowanym rynkiem dla dokonywania inwestycji w pożyczki w Europie oraz zdobywa kolejne rynki na świecie" - powiedział współzałożyciel i dyrektor zarządzający Mintos Martins Sulte, cytowany w komunikacie.

Mintos podał, że jest obecnie największą platformą do inwestycji w pożyczki w Europie. Każdego miesiąca rejestruje się na platformie ponad 8 000 nowych inwestorów z całego świata, a kwota miesięcznych inwestycji wynosi blisko 200 mln euro.

"Sukces ten zainspirował firmę Mintos do uruchomienia funduszu Mintos Impact Fund. Celem funduszu będzie wspieranie inicjatyw dotyczących oczyszczania Morza Bałtyckiego, które będą prowadzone wspólnie z Pasaules Dabas Fonds - łotewskim partnerem stowarzyszonym z organizacją World Wildlife Fund (WWF) oraz WWF Deutschland" - czytamy w komunikacie.

"Planowane zakończenie akcji crowdfundingowej to wrzesień 2019 roku, czyli moment przekroczenia 3 mld euro w inwestycjach na Mintos" - czytamy także.

"Jesteśmy przekonani, że nadszedł czas, aby również firmy startupowe przystąpiły do intensywnych działań i zrobiły coś dobrego dla środowiska naturalnego. Mintos ma bardzo dużą bazę świadomych i krytycznie myślących inwestorów, którzy dostrzegają potrzebę działania na rzecz ochrony naszego świata - to właśnie pozwala nam połączyć się w tej inicjatywie na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska i uczynienia czegoś dobrego razem. Dlatego zdecydowaliśmy się na utworzenie Mintos Impact Fund i będziemy angażować się w ochronę Morza Bałtyckiego, nad którego wybrzeżem leży Ryga, stolica Łotwy i siedziba główna naszej firmy. Środki na ten cel zostaną zebrane w ramach akcji crowdfundingowej prowadzonej pośród 128 tys. inwestorów na platformie, w której również my jako Mintos weźmiemy udział" - powiedział Martins Sulte.