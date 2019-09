MIR dofinansuje budowę mostu na Sole w ramach programu 'Mosty dla Regionów'

" Nową przeprawę budujemy dla mieszkańców gminy Porąbka i mieszkańców powiatu bielskiego, by poprawić jakość ich życia i podnieść komfort podróżowania. Ten lokalny projekt może też stać się autostradą do inwestycji w powiecie bielskim" - podkreślił wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda, cytowany w komunikacie.

W ramach programu "Mosty dla Regionów" powiat bielski otrzyma dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Inwestycja zakłada rozbiórkę tymczasowej przeprawy oraz budowę nowego mostu na Sole wraz z przebudową odcinków dróg prowadzących do mostu - drogi wojewódzkiej 948 i dróg powiatowych 4480S i 1456S. Cały koszt przygotowania dokumentacji wynosi ok. 502 tys. zł, z czego ponad 401 tys. zł powiat otrzyma z budżetu państwa. Natomiast szacunkowy koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi wnioskodawca szacuje na ok 18 mln zł, podano również.