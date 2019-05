MIR:Innowacje dla elektromobilności będą rozwijane w Pilot Maker Elektro ScaleUp

Spośród kilkudziesięciu startupów, które przystąpiły do pierwszego naboru do Pilot Maker Elektro ScaleUp, wybrano dziewięć, oceniając proponowane przez nie rozwiązania jako możliwe do komercyjnego wdrożenia na dużą skalę. Z innowacji skorzystają partnerzy programu: Tauron , PKN Orlen, Carrefour , Synerise, Siemens, PKP Telkol oraz fundusz inwestycyjny Larq, właściciel wypożyczalni rowerów miejskich NextBike, podano.

"Rozwój elektromobilności wymaga zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Fleetnet rozbuduje oprogramowanie do bezobsługowego wynajmu samochodów elektrycznych. Projekt uwzględnia zdalną obsługę pojazdów poprzez komunikację z nimi za pomocą urządzeń telemetrycznych. Do zarządzania mocą w stacjach ładowania posłuży natomiast system tworzony przez Enelion" - czytamy dalej.

Do kolejnej rundy Pilot Maker Elektro ScaleUp trafił też startup Duellera, który chce stworzyć pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie system długoterminowego wynajmu rowerów elektrycznych dla konsumentów indywidualnych i podmiotów grupowych, w tym samorządów. Firma chce dostarczać pojazdy spersonalizowane, dostosowane do potrzeb swoich klientów. Zaoferuje też narzędzia informatyczne do obsługi wynajmu, w tym aplikację mobilną, która za pośrednictwem specjalnych czytników skomunikuje się z pojazdem. Scentralizowany system ładowania baterii do rowerów elektrycznych stworzy natomiast BatteryCab, dodano.