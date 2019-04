MIR: Na gruntach KZN może powstać 63 tys. mieszkań w ramach Mieszkanie+

"Stoimy dziś na warszawskiej działce u zbiegu ulic Gilarskiej i św. Wincentego. To ponad 4,5-hektarowy grunt, na którym powstanie osiedle na 700 mieszkań. Ta atrakcyjna, dobrze skomunikowana lokalizacja jest jedną z wielu, które już znajdują się w zasobie KZN. Dzięki nim i projektom realizowanym przez spółkę PFR Nieruchomości w samej Warszawie powstanie ponad 15 tysięcy mieszkań w ramach rządowego programu. Mieszkanie+ jest tańsze dla najemców niż kredyt hipoteczny o 24%, a dzięki dopłatom do czynszu Mieszkanie na Start - nawet o 34%. Dziś pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o KZN, po jej przyjęciu będziemy gotowi, by rozpocząć realizację 100 tysięcy mieszkań, o których mówił premier Mateusz Morawiecki" - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, cytowany w komunikacie.