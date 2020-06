Mirosław Kowalik zrezygnował z funkcji prezesa Enei

"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania z dniem 6 czerwca 2020 roku, członka rady nadzorczej Pawła Szczeszka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Enea S.A. do czasu powołania nowego prezesa zarządu spółki, nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy licząc od dnia delegowania" - czytamy w komunikacie.

Paweł Szczeszek został powołany do rady nadzorczej spółki 27 maja 2020 roku. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji. Od grudnia 2018 do 26 maja 2020 był prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. W latach 2017-2018 zastępca prezesa PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze", gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie, podano również.