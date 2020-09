MK: Aukcje OZE odbędą się w dniach 3 XI - 3 XII 2020 r.

"Od dziś mamy wszystkie niezbędne elementy do uruchomienia tegorocznych aukcji oraz znamy harmonogram ich przeprowadzenia. Przy uwzględnianiu harmonogramu braliśmy pod uwagę oczekiwania branży OZE. Liczymy, że dzięki temu uda się zmaksymalizować ilość projektów, które przystąpią do aukcji, a tym samym osiągniemy satysfakcjonujący poziom cen" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

Według harmonogramu na rok 2020, URE przeprowadzi osiem aukcji. Pierwsza odbędzie się 3 listopada. Jest to jedyna aukcja przeznaczona w tym roku dla instalacji "istniejących" i została dedykowana tym, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść maksymalnie 27,4 mld zł. Wsparciem może zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Duża część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł).

Nowy regulamin został dostosowany do aktualnego stanu prawnego, w tym do rozwiązań przyjętych w przepisach tzw. "Tarczy antykryzysowej COVID-19". Najważniejsze modyfikacje wprowadzone w tym roku to: