MK: Poziom recyklingu odpadów wynosił ponad 36% na koniec 2018 r.

"W 2013 roku ten poziom wynosił 23% (..). Natomiast dynamiczny wzrost widoczny jest od roku 2018" - powiedziała Gosk na posiedzeniu senackiej Komisji Środowiska. "Rok 2018 był pierwszym, w którym przez cały rok obowiązywały jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów i osiągnięty poziom recyklingu wzrósł z 29% do 36% To dynamika, która we wcześniejszych latach była niespotykana" - dodała.