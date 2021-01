MKiŚ: Konsultacje Polskiej Strategii Wodorowej potrwają 30 dni

"Dzisiaj uruchamiamy wspólne prace nad strategią wodorową. Oddajemy do państwa oceny ten dokument strategiczny. Przekazujemy go do konsultacji publicznych, również dla przedstawicieli nauki i biznesu, i liczymy na to, że wspólnie będziemy w stanie bardzo szybko wypracować taki kształt tego dokumentu, który będzie odpowiadał naszym ambicjom i równocześnie już zgromadzonym w Polsce kompetencjom w zakresie gospodarki wodorowej, które są niemałe" - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas telekonferencji.