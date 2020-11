MKiŚ: Nowa odsłona 'Czystego Powietrza' uwzględni budynki wielorodzinne

"Planuje się, że nowa odsłona programu będzie skierowana do gmin, gdzie problem jakości powietrza jest najbardziej znaczący. Uwzględnione w pilotażu usprawnienia programu mają służyć rozszerzeniu katalogu beneficjentów o właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu" - napisał Guibourgé-Czetwertyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

W październiku br. NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków w drugiej części programu "Czyste Powietrze", przygotowanej dla beneficjantów o niższych dochodach, którzy mogą otrzymać dotację nawet do 37 tys. zł na wymianę pieca i termomodernizację domu. We wrześniu minister klimatu zapowiedział nowelizację programu dotyczącą wsparcia dla budynków wielorodzinnych (od 3 do 7 lokali).