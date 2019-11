ML System ma 16,9 mln zł dofinansowania z PARP na produkcję szyby zespolonej

"Nieustannie doskonalimy i dywersyfikujemy naszą ofertę odpowiadając na potrzeby rynku i zrównoważonego budownictwa. Wprowadzenie do sprzedaży szyby nanopowłokowej z pasywną warstwą selektywną pozwoli na dywersyfikację sprzedaży i mocniejsze wejście ML System w branże szkła budowlanego i mobility. Produkt jest efektem własnych prac B+R i przyczyni się do poprawy własności energetycznych budynków i pojazdów. Szacujemy, że wprowadzenie na rynek innowacyjnej szyby zespolonej nastąpi w ciągu 2,5 roku, co powinno zaowocować umocnieniem pozycji spółki w dynamicznie rozwijającej się branży szkła przeznaczonego dla stolarki i ścian osłonowych budynków. Dodatkowo stworzy nowe możliwości w branży mobility" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Umowa z PARP została zawarta w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna wartość projektu to 34,5 mln zł, a wartość kosztów kwalifikowalnych to 28 mln zł. Dofinansowanie w kwocie 16,9 mln zł zostanie przekazane w formie zaliczki i refundacji. Przewidywany termin zakończenia projektu, tj. wdrożenia do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej z powłoką selektywną wykorzystującą nanowarstwę półprzewodnikową, to kwiecień 2022 r. Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 15 listopada 2019 r., do 15 kwietnia 2022 r., podano także.