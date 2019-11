ML System miał 3,84 mln zł zysku netto, 4,85 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2019

"Zgodnie z zapowiedzią, po przeskalowaniu biznesu w 2018 r. do ponad 120 mln zł w bieżącym roku koncentrujemy się na poprawie rentowności. Podchodzimy do kontraktów selektywnie, tzn. w miarę możliwości wybieramy te, które gwarantują wyższe marże, np. z obszaru smart city i BIPV. Konsekwentnie, dzięki pracom badawczo-rozwojowym, rozbudowujemy ofertę produktową, którą, dzięki homologacjom i ochronie patentowej, możemy relatywnie szybko wprowadzać na rynki, mowa np. o transporcie, stolarce okiennej czy budownictwie. Dzieje się to także dzięki grantom, czego przykładem jest otrzymane kilka dni temu dofinansowanie od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w kwocie 16,9 mln zł" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.