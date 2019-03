ML System miał 5,65 mln zł zysku netto, 7,2 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Nieznaczny spadek zysku netto w 2018 r. rok do roku wynika ze wzrostu amortyzacji oraz kosztów pracowniczych. Ponadto należy wskazać na wzrost kosztów podwykonawstwa, ale w ocenie spółki jest to czynnik jednorazowy" - czytamy w komunikacie.

"Niezmiennie pracujemy nad rozbudową miksu produktowego w kierunku asortymentu zapewniającego wyższą rentowność , tj. rozwiązań BIPV i Smart City. Oczekujemy, że zmiany legislacyjne obligujące do wykorzystywania komponentów aktywnych w budownictwie oraz

Na koniec grudnia 2018 r. wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na poziomie 0,9x, co pozwala spółce w sposób bezpieczny planować kolejne przedsięwzięcia kapitałowe, dodano w informacji.

"W 2018 r. sprzedaż zagraniczna wyniosła 1,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 251%. W ramach rozwoju potencjału eksportowego, w grudniu 2018 r. firma rozpoczęła sprzedaż gamy produktów fotowoltaicznych do strategicznego partnera, który będzie odpowiedzialny za promocję i dystrybucję oferty ML System w Australii i Nowej Zelandii. Wśród nowych rynków zbytu spółki w ostatnim czasie pojawiły się także Niemcy, Austria, Chorwacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska" - czytamy dalej.