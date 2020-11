ML System miał 8,99 mln zł zysku netto, 17,62 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020

W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku spółka osiągnęła 6,1 mln zł sprzedaży zagranicznej, co oznacza wzrost rok do roku o 680%. W samym III kw. 2020 r. ML System sprzedał do partnerów spoza Polski produkty za 1,47 mln zł.

ML System podkreśla, że umacnia swoją pozycję w krajach Beneluksu. Firma poinformowała niedawno, że dostarczy kilkaset modułów typu szkło-szkło do kooperanta z Rotterdamu, który realizuje 73-metrowy budynek w Amsterdamie, w sąsiedztwie rzeki Amstel oraz mariny. Będzie to najwyższy wieżowiec mieszkalny o konstrukcji drewnianej w tym kraju. Innowacyjny budynek wyposażony będzie w moduły fotowoltaiczne wyprodukowane przez ML System o łącznej powierzchni 532 m2. ML System dostarczy ponadto moduły fotowoltaiczne typu full-black do partnera z Vancouver, w Kanadzie. To pierwsze zamówienie z tego rynku w historii firmy. Spółka liczy, że jej rozwiązania BIPV spotkają się z pozytywnym przyjęciem w Ameryce Północnej, podano także.