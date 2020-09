ML System otrzyma do 88 mln zł dofinansowania, nie widzi potrzeby emisji akcji

Przypomniał, że projekt Active Glass jest ważnym krokiem milowym nowej strategii ML System, zostanie on zrealizowany do końca 2023 roku.

W lipcu 2020 r. spółka zawarła dwie strategiczne umowy o współpracy z globalnymi producentami szkła - Guardian Glass oraz Pilkington Automotive Poland. W ramach kooperacji z Guardian Glass, jednym z globalnych liderów produkcji szkła budowlanego, produkty ML System z obszaru BIPV będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie, dzięki czemu spółka będzie mieć dostęp do największych projektów w Europie w zakresie dużych przeszkleń fasadowych. Umowa współpracy z Pilkington Automotive Poland, wiodącym dostawcą szyb do większości producentów samochodów, dotyczy projektu badawczego, zmierzającego do wdrożenia do masowej produkcji szyb samochodowych o nazwie "QDrive", wykorzystujących technologię kropki kwantowej.