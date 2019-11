mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych dla przedsiębiorców MŚP

Nowa oferta spółki leasingowej mBanku pozwala firmie sfinansować instalację fotowoltaiczną o wartości do 250 tys. zł oraz o mocy do 50 kW. Okres leasingu może wynosić do 6 lat, a wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić 10% wartości inwestycji. Decyzja o przyznaniu finansowania jest podejmowana przez mLeasing w ciągu jednego dnia roboczego, podano.