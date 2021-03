Mniej firm planuje dać podwyżki. Oszczędzają też na inwestycjach

gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pracownik wyskamlał podwyżkę. Tak. Dosłownie. Nachodził mnie codziennie. Ta podwyżka to równowartość jednej dniówki. Podwyżkę dostał w piątek, a w poniedziałek już go nie było. Bo jak powiedział innym pracownikom, teraz może jeden dzień krócej pracować w miesiącu, bo i tak ma to samo na wypłacie. Następnego dnia oznajmiłem mu, że podwyżka będzie tylko przy 100 obecności w pracy. A ten - pracownik, że będzie szukał nowej pracy, bo mało zarabia. Polacy nie chcą pracować, bo widzą co wyprawia pis. Polacy chcą natomiast zarabiać.