MNiSW: Fundusze europejskie zasilą naukę i innowacje kwotą 26 mld zł

"Tworząc strategię dla polskiej nauki, przyjęliśmy jako podstawowe założenie, że innowacje mają służyć społeczeństwu. Wynalazki powstają po to, by poprawiać nie tylko słupki PKB, ale przede wszystkim codzienność Polaków, zwłaszcza w takich obszarach jak zdrowie, bezpieczeństwo, czy edukacja. By tak sformułowane cele osiągnąć, musimy inwestować w odważnych ludzi i ich wizjonerskie projekty. W tym pomagają nam fundusze unijne oraz instytucje takie, jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które wspierając polskich przedsiębiorców i jednostki naukowe w tysiącach projektów B+R, pokazuje, że w innowacjach zawsze chodzi o człowieka" - powiedział wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin cytowany w komunikacie.

"W tym roku świętujemy 15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej - to czas nie tylko podsumowań, ale też formułowania celów na przyszłość. Za nami okres intensywnej pracy na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności krajowej gospodarki oraz inwestycji w B+R polskich przedsiębiorców. Zmiany, które zaszły, przekładają się na codzienne życie nas wszystkich, co prezentujemy choćby dziś w strefie NCBR na IMPACT. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będąc największym z ośrodków wsparcia innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej, jest gotowe na kolejne wyzwania. Dzisiaj stanie w miejscu oznacza cofanie się, a NCBR zawsze stara się być w awangardzie tych, co biegną do przodu" - powiedziała zastępca dyrektora NCBR Izabela Żmudka, cytowana w komunikacie.