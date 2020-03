Mo-Bruk spodziewa się stabilizacji stawek za odpady w l. 2020-2021

"Gdyby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska skierował środki na modernizację instalacji PEC-ów i dopuszczono by współspalanie, dobre samorządy by skorzystały z tej możliwości. Pozostałoby przekonanie do tego rozwiązanie społeczności lokalnych. To może być trudne, nawet jeśli dopuszczona do użytkowania instalacja nie przepuszcza żadnych substancji szkodliwych" - wyjaśnił prezes.