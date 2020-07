MOL dokonał nowego odkrycia gazu i kondensatu w Pakistanie

"To nowe odkrycie odsunęło od ryzyka poszukiwania głębszych złóż w Bloku TAL, prowadząc do nowych możliwości rozwoju. Odkrycie Mamikhel South-1 przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju z rodzimych zasobów. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom joint venture, a także rządowi Pakistanu za ich stałe wsparcie" - skomentował wiceprezes Berislav Gašo, cytowany w komunikacie.