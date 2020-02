MOL miał 37 mld HUF zysku netto, 44,8 mld HUF zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

Azerbejdżanie, doprowadziliśmy do półmetka nasz flagowy projekt 'Poliole', a nasz Segment Usług Konsumenckich zanotował kolejny rekordowy rok. Dzięki stabilnym fundamentom, patrzymy z optymizmem w rok 2020, pomimo rosnącej niepewności co do wydarzeń o skali globalnej. Dzięki nowym złożom, wynik EBITDA w 2020 r. powinien osiągnąć poziom 2,5 mld USD, przy założeniu średniej ceny ropy Brent na poziomie ok. 60 USD za baryłkę i nieco bardziej konserwatywnym założeniom w segmencie petrochemicznym. Powinno to ponownie zapewnić grupie wystarczające przepływy pieniężne, by pokryć toczące się inwestycje i inne strategiczne projekty" - powiedział prezes i CEO MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.