Mondelez przekazało 150 tys. zł i wsparcie rzeczowe w ramach walki z pandemią

"Bardzo dziękuję firmie Mondelez International za to wsparcie. Szczególnie w tym okołoświątecznym czasie myślimy o osobach starszych i schorowanych, czyli tych, których obecna sytuacja dotyka chyba najbardziej i to nie tylko w znaczeniu medycznym, ale społecznym, psychologicznym: wymuszona samotność , strach o siebie i swoich bliskich. Odrobina słodyczy i przypływ pozytywnej energii na pewno się przydadzą" - powiedział wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Michał Mikołajczyk, cytowany w komunikacie.

"#SilniejsiRazem to w tym przypadku nie tylko marketingowe zawołanie, ale potwierdzenie tej znanej i jak się cieszę praktykowanej zasady!" - dodał Mikołajczyk.

Produkty Mondelez Polska trafiają także regularnie do stałego partnera firmy - Banków Żywności. Firma przekazała już organizacji 10 ton ciastek i produktów czekoladowych, a kolejne 9 ton słodyczy trafi do niej lada moment. Za pomoc i wsparcie okazane Bankom Żywności w czasie kryzysu epidemiologicznego Mondelez otrzymał tytuł "Partnera na każdy czas", podano także w materiale.

"Wsparcie produktowe to jednak nie wszystko. Firma cały czas analizuje najpilniejsze potrzeby i stara się pomagać. Aby wspomóc polską służbę zdrowia, w marcu Mondelez Polska przekazał 150 000 zł na rzecz specjalnego funduszu interwencyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki pieniądzom zebranym w ramach funduszu, Fundacja WOŚP na bieżąco kupuje środki ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem dla szpitali. WOŚP to nie tylko ogromne wsparcie dla służby zdrowia, ale i nadzieja" - napisano dalej w komunikacie.