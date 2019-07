Monetia wprowadza swoje usługi do 103 oddziałów KredytOK

Monetia wyposaży oddziały w swój system transakcyjny i zwiększy zakres świadczonych przez nie usług. Kluczową zmianą zauważalną przez klientów będzie wprowadzenie niskoprowizyjnej obsługi płatności gotówkowych, tj. czynsze, opłaty abonamentowe, spłaty rat, wpłaty gotówki na rachunki bankowe. Szersza oferta ma przyciągnąć do oddziałów nowe grupy klientów detalicznych, podano.

"Celem współpracy jest dotarcie do indywidualnego klienta gotówkowego i dalszy wzrost obsługiwanych transakcji. Dążymy do przejęcia jak największej części rynku transakcji gotówkowych w Polsce. Oczekujemy, że sprzedaż oferty obydwu firm pod jednym dachem przełoży się na wzrost obrotów Monetii" - powiedział wiceprezes Piotr Zięba, cytowany w komunikacie.

Przed wejściem do placówek KredytOK Monetia w ciągu roku realizowała średnio ok. 16,5 mln transakcji. Łączna wartość obsłużonej w 2018 r. gotówki przekroczyła 4,5 mld zł. Od lipca br. liczba oddziałów oferujących usługi Monetii wzrośnie o ponad 12%. Rok temu oddziały KredytOK obsługiwały ok. 63 tys. klientów i zawarły ponad 195 tys. umów pożyczkowych, wskazano również.