Monnari Trade liczy na wzrost powierzchni hand. do ok.38,5 tys. m2 na koniec br.

"Obecnie średnia powierzchnia sklepów Monnari wynosi 220 m2, a salony Famestage są mniej więcej o połowę mniejsze. W I poł. roku powierzchnia salonów Monnari wzrosła o 3 tys.m2 r/r i tym samym wzrosła do 36,7 tys.m2. Przybyło także 5 nowych salonów do 168 w tym okresie, ale obecnie mamy już 169 placówek" - dodał Kolbuszewski.

"Odbiory się przedłużyły i właściwie do nich doszło w sierpniu. Konieczne jest także ponowne wdrożenie systemu informatycznego z którym sobie nie poradziliśmy, a liczyliśmy na jeszcze lepszą efektywność. Chcemy teraz lepiej się do tego przygotować. Liczymy, że w drugiej połowie roku logistyka powinna się nam poprawić" - dodał Misztal.

"Nieruchomość Ogrody Geyera przy ul. Piotrkowskiej z zabudowaniami pofabryczymi są zrewitalizowane i mamy część już wynajęte i prowadzimy dalsze rozmowy. Teraz to ponad 2 tys.m2 z 10 tys.m2 przygotowanych do wynajmu" - powiedział Kolbuszewski.

"Będziemy chcieli sprzedać część działek. Teraz gotowych jest 5-6 hektarów do sprzedaży. Dodatkowo na jednej z działek stoi kamienica, która ma zmienić funkcję z biurowej na mieszkalną. Jej powierzchnia to ok. 3 tys.m2 plus powierzchnia użytkowa" - powiedział prezes.