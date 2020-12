Moody's podwyższył rating listów zastawnych ING Banku Hipotecznego do Aa1

"Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez agencję, zmianie uległ maksymalny długoterminowy rating, jaki może zostać nadany papierom dłużnym emitowanym przez podmiot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. country ceiling); podwyższono go z Aa3 do Aa1. W związku z tym, rating hipotecznych listów zastawnych Banku został podwyższony do maksymalnego poziomu możliwego do uzyskania dla emitenta z Polski, do Aa1" - czytamy w komunikacie.