Moonlit ujawni dwa kolejne większe projekty gier do końca roku

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Moonlit Games ujawni do końca roku kolejne dwa większe projekty gier, które dołączą do uaktualnionego harmonogramu wydawniczego obejmującego na teraz łącznie 9 gier i jedną technologię do 2022 r., poinformował wiceprezes Michał Gardeła. W związku z tymi planami spółka nie wyklucza pozyskania dodatkowego finansowania.