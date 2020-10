giełda 43 minuty temu

Morawiecki: Cmentarze będą zamknięte od soboty do poniedziałku

Zarówno w dzień poprzedzający Wszystkich Świętych, w Dzień Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny cmentarze będą zamknięte, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił się też do przedsiębiorców, by tam gdzie to tylko możliwe, wdrożyć prace zdalną.