Morawiecki: Koszt 0% PIT do 26 r.ż. - ok.1 mld zł w 2019, min. 2,5 mld zł w 2020

"W ten projekt angażujemy już w tym roku ok. 1 mld zł - bo zacznie on działać - jeśli Wysoka Izba i pan prezydent tak zdecydują - od sierpnia, a w przyszłym roku będzie to co najmniej ok. 2,5 mld zł. To wielka inwestycja w ludzi młodych" - powiedział Morawiecki podczas pierwszego czytania w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.