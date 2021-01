Morawiecki: Najtrudniejszy okres dostępności szczepionki Pfizer potrwa do IV-V

Jacek 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Powiedzcie mi tylko szczerze nie jestem zwolennikiem ani PiS ani platformy ale czy nasz premier Naprawdę wierzę w to co mówi? Za niedługo powie że możemy szczepić miesięcznie 20 milionów osób tylko nie ma szczepionki a pieniądze mamy tyle że można ściany tapetować Przecież to już nawet nie jest śmieszne