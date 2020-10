Morawiecki: Ogłaszamy nowe obostrzenia w strefach żółtej i czerwonej

"Nasze strategiczne cele to dbać o zdrowie i życie Polaków, szczególnie osób starszych, przy zachowaniu wydolności ochrony zdrowia i utrzymaniu gospodarki i miejsc pracy. Dlatego apeluję 'zostań w domu' i kto nie musi niech swoją pracę wykonuję zdalnie. Apeluję do pracodawców, by wprowadzali takie rozwiązania w swoich firmach" - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu Rządowego Zespołu Kryzysowego.