Morawiecki: Polska otwiera granice z UE od 13 VI, loty zagraniczne - od 16 VI

"Od 13 czerwca otwieramy granice Polski. Ograniczamy decyzję dot. granic na razie do państw UE. Potrzebne są jak najszybciej kontakty z krajami Unii Europejskiej - żeby powróciły do poprzedniego stanu" - powiedział Morawiecki podczas wizyty w fabryce w Łochowie, cytowany na profilu Kancelarii Premiera na Twitterze.

"Od 16 czerwca będą możliwe loty zagraniczne. Wchodzimy w kontakt już dzisiaj z LOT-em, żeby LOT mógł zaplanować odpowiednio powrót do świadczenia swoich usług" - powiedział.

Kontrola na granicach wewnętrznych UE została wprowadzona rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w marcu, kilkakrotnie ją przedłużano (ostatnio od 4 maja br. do 13 maja br.). Ostatnie przedłużenie obowiązuje do 12 czerwca br. Natomiast zakaz lotów międzynarodowych obowiązuje do 16 czerwca.