Morawiecki: Wprowadzamy stan epidemii, zajęcia szkolne zawieszone do Wielkanocy

Jak tłumaczył, to oznacza m.in., że lekcje w szkołach zostaną wstrzymane do świąt Wielkiej Nocy.

"Podjęliśmy decyzję o dalszym wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy. To trudna decyzja, ale ważna, żeby nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania koronawirusa. [...] Mam nadzieję, że już po Wielkanocy będzie można zmienić tryb życia" - dodał premier.

W przeciwieństwie do ogłoszonego wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego, stan epidemii umożliwia ustalenie tzw. strefy zero. To obszar bezpośrednio wokół ogniska wirusa, w stanie epidemii podlegający ścisłym ograniczeniom i kontroli. Strefami zero mogą być miasta lub regiony. W praktyce oznacza to możliwość zamknięcia miast, ustalenia zakaz wyjazdu lub wjazdu.