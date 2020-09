"Te wielkie ulgi dla przedsiębiorców, czyli podniesienie możliwości rozliczania się na podatku CIT w wysokości 9 % z 1,2 mln euro do 2 mln euro, PIT na ryczałcie ośmiokrotnie podniesiony do 2 mln euro, [...] estoński CIT, czyli 0 podatku dla tych, którzy inwestują do 100 mln - to jest to koszt kilku miliardów. Szacunki łączne od 3 do 6 mld zł. Myślę, że będzie to bliżej 6 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.