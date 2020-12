Morawiecki: Złożyliśmy zamówienia na 45 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19

"Polska podpisała odpowiednie umowy i mamy już złożone zamówienia na 45 mln dawek z firmami takimi, jak Pfizer BioNTech AstraZeneca czy Johnson&Johnson . Jesteśmy gotowi do podpisania kolejnych umów, czekamy tylko na odpowiedni sygnał ze strony Komisji Europejskiej " - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

"Szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe, przynajmniej w większości, choć już wiemy o takich, które mogą być jednodawkowe, mogą wchodzić później, a nie ma na co czekać" - dodał premier.

Przed szczepieniem niezbędna będzie rejestracja online przez internet, będzie też możliwość zgłoszenia metodami tradycyjnymi, następnie pacjenci będą zgłaszać się do punktu szczepień, gdzie zostaną zaszczepieni po raz pierwszy i po 21 dniach - po raz drugi.

W pierwszej kolejności dla wszystkich służb medycznych, wszyscy mieszkańcy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, także służby mundurowe, udzielające się przy walce z COVID-19 i wszystkie osoby starsze powyżej pewnego progu wiekowego (co do zasady, 65 lat). Według szacunków, chodzi o 6-7 mln osób.

"Koszt szczepionek to od 5 do 10 mld zł, w zależności od tego, ile jeszcze szczepionek dodatkowo kupimy. [...] To wysoki, bardzo wysoki koszt szczepionki, ale stać nas na niego, musi być nas na niego stać" - powiedział Morawiecki.