Mostostal Zabrze chce brać udział w konsolidacji branży w Polsce

"Liczymy na udział Mostostalu Zabrze w konsolidacji branży. Wraz z recesją wiele firm będzie miało problemy, już to widzimy. Dlatego analizujemy rynek. Tak jak stworzyliśmy Mostostal Zabrze Elektro, przejmując zespół, tak w przyszłości możemy działać dalej, pozyskując zespoły i aktywa, które będą do nas pasowały. Szczególnie myślimy o biurach projektowych, bo myślimy o rozwoju współpracy z naszymi kluczowymi partnerami technologicznymi. Przejęć będziemy dokonywać wyłącznie na rynku polskim" - powiedział Pietyszuk w rozmowie z ISBnews.

"Nawet jeśli będzie recesja, to w grupie będzie rozwój zatrudnienia. Ludzi potrzeba np. do serwisu instalacji przemysłowych w Europie Zachodniej. Nawet jeśli nie będzie dużych projektów, to będą małe i potrzeby osobowe będą. Dlatego inwestujemy w kształcenie kadr, np. przez współpracę ze szkołami, podnosimy kwalifikacje własnych pracowników. Ich liczba będzie rosła" - dodał prezes.