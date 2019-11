Mostostal Zabrze miał 2,19 mln zł zysku netto, 7,41 mln zł zysku EBIT w III kw.

"Spadek zysku netto w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku, to wynik wyceny finansowych instrumentów zabezpieczających, które w trzecim kwartale 2018 roku miały wycenę pozytywną, natomiast w trzecim kwartale bieżącego roku wycenę negatywną. Wycena ta dotyczy zabezpieczenia ryzyka kursowego kontraktów eksportowych. Pomimo spodziewanego ograniczenia sprzedaży w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku, Grupa Mostostal Zabrze odnotowała w tym okresie wzrost rentowności" - napisał prezes Dariusz Pietyszuk w liście do akcjonariuszy.