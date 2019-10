Movie Games i The Farm 51 połączyły siły przy promocji gier survival-horror

"Dzień po dniu - 16 i 17 października - odbędą się premiery dwóch wysokiej jakości gier z gatunku survival-horror - 'Chernobylite' oraz 'The Beast Inside'. Wspólnie z The Farm 51 dostrzegliśmy wiele możliwości współpracy w zakresie promocji tych tytułów, aby zwiększyć ich popularność. Nasze gry nie konkurują ze sobą, pomimo podobieństwa gatunku, podchodzimy do naszych produkcji w odmienny sposób - my dodajemy horrorowi elementów thrillera i grozy, The Farm 51 przenosi gracza w mroczny świat science-fiction. Wspólnymi działaniami marketingowymi chcemy udowodnić, że wzajemne wsparcie studiów gamingowych jest możliwe i może przynieść bardzo dobre rezultaty. Pierwsze z nich są już widoczne, od kilku dni obserwujemy dynamiczny wzrost poziomu wishlist obydwu gier, a to dopiero początek współpracy" - powiedział prezes i współzałożyciel Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.