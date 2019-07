MPiT: Eksport wzrośnie o ok. 6%, a import o ok. 5% w 2019 r.

- szacunki KE, wg których w bieżącym roku popyt wewnętrzny, zwłaszcza spożycie w sektorze gospodarstw domowych, w dalszym ciągu stanowić będzie siłę napędową wzrostu gospodarczego UE, do czego przyczynia się - wciąż dobra - sytuacja na rynku pracy, uznajemy za zasadne dokonanie korekty w górę oczekiwań dot. dynamiki polskiego eksportu towarów w całym 2019 r. Jednocześnie podtrzymujemy nasze projekcje dot. dynamiki importu. Oczekujemy, że w całym 2019 roku: eksport towarów wzrośnie o ok. 6% (do ok. 237 mld euro), import towarów wzrośnie o ok. 5% (do ok. 239,6 mld euro), deficyt obrotów towarami wyniesie ok. 2,6 mld euro" - napisano w komentarzu resortu.