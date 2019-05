MPiT liczy, że kolejne zmiany dot.sukcesji wejdą w życie od 2020 r.

"Nie chcemy, aby obecna ustawa dotycząca sukcesji, w tym wypadku jednoosobowych działalności gospodarczych , była jedyna. Myślimy także o ułatwieniu sukcesji w spółkach handlowych. Przewiduje to część rozwiązań składających się na Pakiet Przyjazne Prawo, które jest już po konsultacjach" - powiedział Niedużak podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że jeżeli jesienią pakiet ten zostanie przyjęty przez parlament, to po określonym "vacatio legis", mógłby on zacząć obowiązywać prawdopodobnie od początku 2020 r.

"Drugi temat, o którym myślimy, a było to zgłaszane wielokrotnie prze środowisko, to możliwość powołania fundacji rodzinnej. Jest propozycja zaproponowana przez Konfederację Lewiatan i jest ona bardzo interesująca, bo przedstawia pewien mechanizm akumulacji kapitału. Jednak szanse, że znajdzie się on za chwilę w wykazie prac legislacyjnych rządu są raczej niewielkie" - dodał wiceminister.