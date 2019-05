MPiT: Najbardziej w I-III br. wzrósł wartościowo eksport maszyn i urządzeń

"Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, najbardziej w ujęciu nominalnym w okresie styczeń-marzec br. zwiększył się eksport: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 423 mln euro, tj. o 5,8%), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (o ponad 400 mln euro, tj. o 8,9%), pojazdów oraz ich części i akcesoriów (o ok. 260 mln euro, tj. o 4%) oraz miedzi i wyrobów z miedzi (o ok. 220 mln euro, tj. o 33,1%)" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS dot. obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski w styczniu 2019 r.