MPiT oczekuje inflacji na poziomie ok. 2,5% r/r w październiku

"W ocenie MPiT w październiku 2019 roku ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosną miesiąc do miesiąca o 0,2%. Największy wpływ na zmianę wskaźnika będzie miał sezonowy wzrost cen odzieży i obuwia, cen żywności oraz cen w edukacji, przy spadku cen w transporcie. W ujęciu rocznym ceny dóbr i usług konsumpcyjnych zwiększą się w październiku o 2,5%" - czytamy w komentarzu do danych GUS.

Według dzisiejszych szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku pozostały na poziomie z sierpnia (m/m). W ujęciu miesięcznym niższe były zarówno ceny owoców jak i warzyw. W porównaniu z wrześniem 2018 roku ceny wzrosły o 2,6%. Dane te są zbliżone do oczekiwań MPiT formułowanych przed miesiącem i szybkiego szacunku GUS z 1 października br., podano także.

Wolniejszy wzrost cen we wrześniu (wobec 2,9% rok do roku w sierpniu), to efekt wygaszania sezonowego wzrostu cen żywności, szczególnie warzyw. W efekcie obserwowaliśmy znacznie wolniejszy roczny przyrost cen żywności (6,8% wobec 7,8% r/r). We wrześniu,w ujęciu miesięcznym, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny odzieży i obuwia (o 2,6%) i mieszkania (o 0,2%), a także niższe ceny transportu (o 2,6%) wynikające ze spadku cen paliw (o 1,9%).