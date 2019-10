MPiT oczekuje inflacji w październiku na poziomie zbliżonym do wrześniowego

"W październiku roczny wskaźnik cen będzie zbliżony do wrześniowego. Na miesięczny wzrost cen wpłyną niższe ceny żywności, sezonowy wzrost cen odzieży i obuwia, a także niższe ceny w transporcie" - napisano w komentarzu resortu do danych GUS.

Według szybkiego szacunku GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 r. spadły wobec sierpnia br. o 0,1%. W porównaniu z wrześniem 2018 r. ceny wzrosły o 2,6%. Dane są zbliżone do oczekiwań Ministerstwa formułowanych przed miesiącem, podał resort.

"We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na obniżenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny żywności i napojów (o 0,2%) oraz spadek cen paliw (o 1,8%). Warto zwrócić uwagę na fakt, że wzrost cen żywności jest silnie skoncentrowany w specyficznych grupach towarów takich jak, warzywa, cukier i owoce. Już we wrześniu widać, że impulsy te wygasają, co wpłynęło na wskaźnik cen żywności ogółem" - podsumowano w materiale.