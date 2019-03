forex 1 godzinę temu

MPiT oczekuje wzrostu eksportu o ok. 4%, a importu - o ok. 5% w 2019 r.

Eksport z Polski wzrośnie o ok. 4% r/r do 230 mld euro, a import towarów - o ok. 5% do ok. 237,5 mld euro w 2019 r., szacują analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).