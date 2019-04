MPiT oczekuje wzrostu produkcji budowlanej do 20% r/r w kwietniu

"Wynik ten wpisał się w oczekiwania rynku. To kolejny już miesiąc bardzo dobrych wyników w budownictwie, szczególnie jeśli uwzględnimy wysoką bazę sprzed roku, kiedy to produkcja budowlana wzrosła o 16,1%. Lepszych odczytów spodziewamy się w kolejnych miesiącach, a kulminacji produkcji budowlanej w połowie roku, co powinno przełożyć się na wzrost stopy inwestycji w całym roku" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.