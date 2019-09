MPiT opublikuje do połowy września 'zieloną księgę' dot. fundacji rodzinnych

"W 'zielonej księdze' nie proponujemy konkretnych przepisów. Tylko z jednej strony pokazujemy, jak to działa w wybranych krajach europejskich. A z drugiej strony, podajemy potencjalne pomysły, jak by można było wprowadzić to do polskiego systemu prawnego. Czyli na pewno należałoby to zrobić u notariusza albo wpisywać do KRS-u, aby ta fundacja miała osobowość prawną. Ale są też pytania, jak można ją opodatkować albo w jaki sposób powinna być sprawowana władza czy kontrola nad fundacją. To jest dla nas otwarcie konsultacji, bo chcemy wiedzieć, co na to powie rynek, przedsiębiorcy, co myślą inne ministerstwa i jak widzą potrzebę wprowadzenia takiej instytucji, jakie rozwiązania można by przenieść na nasz grunt a jakie rozwiązania są np. nie do przeniesienia" - wyjaśnił wiceminister.