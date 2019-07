MPiT: Parlament zakończył prace nad nowelą dot. ograniczenia zatorów płatniczych

Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało ustawę główne rozwiązania zawarte w tym akcie prawnym, to m.in. skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych czy ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT)