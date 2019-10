MPiT: Transfery społeczne, obniżenie podatków spowodują odbicie wskaźnika PMI

"We wrześniu wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce - zgodnie z oczekiwaniami rynku - pozostawał poniżej poziomu 50 pkt. Wynik 47,8 pkt. był zbliżony do prognoz i niższy od sierpniowego o 1 pkt. Co ważne, polski przemysł nadal wyjątkowo dobrze radzi sobie ze spowolnieniem w strefie euro. PMI dla strefy euro wyniósł we wrześniu 45,6 pkt wobec 47 pkt w sierpniu, w tym PMI dla Niemiec to zaledwie 41,7 pkt" - czytamy w komentarzu do danych dotyczących PMI za wrzesień.